Ex-Profi Vollmer über NFL-Play-offs: „Einzigartige Erfahrung“

Für den früheren Footballprofi Sebastian Vollmer sind die Play-offs in der NFL eine ganz besondere Herausforderung. „Es gibt drei Geschwindigkeiten in einer Saison. Die Preseason ist eine Sache. Dann die Regular Season und dann die Play-offs“, sagte der zweimalige Super-Bowl-Champion in der ranNFL-Webshow: „Da weiß man: Wenn ich verliere, steht morgen der Umzugswagen vor der Tür.“