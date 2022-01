NFL: Ben Roethlisberger beendet Karriere - Vergewaltigungsvorwürfe und Motorrad-Unfall als Schatten

Die 21:42-Niederlage in der Wildcard Week gegen die Kansas City Chiefs besiegelte sein Karriereende dann endgültig. Mit 64.088 Passing Yards und 5.440 angekommenen Pässen belegt „Big Ben“ jeweils Rang fünf in der All-Time-List. Zudem hält der sechsmalige Pro-Bowler diverse Franchise-Rekorde, unter anderem für die meisten Touchdown-Pässe in einer Saison (34) und die meisten Passing Yards in einem Spiel (522).