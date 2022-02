NFL bestätigt: Spiele in München und Frankfurt

Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden wird in München stattfinden. Dies teilte die Football-Liga am Mittwoch mit. Gespielt wird in der kommenden Saison in der Allianz Arena, einen exakten Termin nannte die NFL noch nicht. Neben München erhielt Frankfurt den Zuschlag, insgesamt finden in den kommenden vier Spielzeiten insgesamt vier Partien in Deutschland statt. Beide Städte werden je zwei Spiele austragen.