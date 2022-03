NFL: Hill zieht es von den Chiefs zu den Dolphins

Spektakulärer Trade in der NFL: Den pfeilschnellen Wide Receiver Tyreek Hill zieht es von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins. Das berichten mehrere NFL-Insider übereinstimmend. Demnach erhalten die Chiefs, Super-Bowl-Sieger von 2020, fünf Draftpicks für den sechsmaligen Pro-Bowl-Passempfänger. Hill soll in Miami in den kommenden vier Jahren rund 120 Millionen Dollar verdienen.