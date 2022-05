NFL-Drama um Justyn Ross: Kostet seltene Krankheit die Liga einen Star?

Dennoch kam Aufgeben für den jungen Mann nicht in Frage. Über die Tigers kam er in Kontakt mit Dr. David Okonkwo, den Neurochirurgen der Pittsburgh Steelers. Der kam jedoch mit der nächsten Hiobsbotschaft um die Ecke. „Justyn hat eine sehr seltene Erkrankung, und meines Wissens gibt es keinen Präzedenzfall, in dem ein anderer hochklassiger Spieler mit dieser Erkrankung Football spielt“, erklärte er. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)