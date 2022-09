Albtraum zum NFL-Start: Prescott muss unters Messer

Brady startete erfolgreich in seine 23. und vielleicht letzte Saison. Mit 45 Jahren ist der siebenmalige Super-Bowl-Champion der älteste Quarterback, der je in einem NFL-Spiel in der Anfangsformation stand. Brady kassierte allerdings zwei Sacks und warf eine Interception. "Wir haben einiges zu besprechen", sagte der Routinier.