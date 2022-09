NFL: Browns besiegen Steelers

Quarterback Jacoby Brissett hat die Cleveland Browns in der US-Football-Liga zum zweiten Saisonerfolg geführt. Die Browns besiegten die Pittsburgh Steelers am Donnerstagabend mit 29:17 (7:0, 6:14, 3:0, 13:3) und fügten dem Kontrahenten im dritten Saisonspiel die zweite Niederlage zu. Ersatz-Quarterback Brissett warf in Abwesenheit des wegen sexueller Belästigung für elf Spiele gesperrten Deshaun Watson zwei Touchdown-Pässe und blieb ohne Interception.