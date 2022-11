Frankfurt am Main (SID) - Die Indianapolis Colts aus der US-Profiliga NFL haben sich von ihrem Trainer Frank Reich getrennt. Dies bestätigte der Klub am Montag. Der 60 Jahre alte US-Amerikaner war seit 2018 als Head Coach bei den Colts tätig. Indianapolis, das zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert hatte, steht mit einer Bilanz von drei Siegen, fünf Niederlagen und einem Remis auf Platz zwei der AFC South.