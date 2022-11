NFL-Premiere in München: Auch DAZN überträgt live

Neben dem Free-TV-Sender ProSieben wird auch die Sportstreaming-Plattform DAZN das erste reguläre Saisonspiel der Football-Profiliga NFL in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks live übertragen. DAZN geht am Sonntag um 14.30 Uhr auf Sendung, das Duell in der Allianz Arena beginnt um 15.30 Uhr.