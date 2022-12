NFL: Jaguars haben Play-off-Einzug weiter in eigener Hand

Frankfurt am Main (SID) - Die formstarken Jacksonville Jaguars können in der US-Footballliga NFL weiter vom ersten Play-off-Einzug seit fünf Jahren träumen. Das Team aus Florida gewann das Thursday Night Game gegen die New York Jets mit 19:3, Kicker Riley Patterson gelangen vier Fieldgoals. Dank des dritten Erfolgs in Serie haben die Jaguars Platz eins in der AFC South weiter in eigener Hand.