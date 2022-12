NFL: Quarterback Murray droht das Saisonaus

Los Angeles (SID) - Quarterback Kyler Murray von den Arizona Cardinals droht in der National Football League (NFL) das Saisonaus. Der Spielmacher war in der Partie gegen die New England Patriots (13:27) beim ersten Angriff ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen und danach in die Katakomben abtransportiert worden. Nach ESPN-Informationen gebe es nur wenig Zweifel daran, dass sich der 25-Jährige einen Kreuzbandriss zugezogen hat.