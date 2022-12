NFL: Raiders verspielen Sieg bei den Rams

Las Vegas hat nun schon acht Niederlage bei fünf Siegen zu Buche stehen, die Chancen auf die Play-offs schwinden immer mehr. Auch der Titelverteidiger aus LA ist schwach in die Saison gestartet und hat bei nunmehr vier Siegen neun Niederlagen verkraften müssen. Aufgrund von Verletzungen war der Titelverteidiger nicht richtig in Fahrt gekommen, es war der schlechteste Start eines Super-Bowl-Champions in der Geschichte.