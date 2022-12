Vikings krönen historisches Comeback

Minnesota war in der ersten Halbzeit chancenlos, doch nach der Pause drehten Quarterback Kirk Cousins und Co. auf. Den Colts gelang einzig ein Field Goal, so glichen die Vikings kurz vor Schluss aus. Running Back Dalvin Cook mit einem Touchdown und T. J. Hockenson per Two-Point-Conversion retteten das Team in die Verlängerung. Dort gelang Kicker Greg Joseph die Entscheidung.