Zum ersten Mal seit 2018: LA Chargers erreichen Play-offs

Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Chargers haben zum erstem Mal seit 2018 die Play-offs in der National Football League (NFL) erreicht. Die Chargers siegten bei den Indianapolis Colts mit 20:3 und profitierten zudem von den vorherigen Niederlagen der New York Jets, New England Patriots und Las Vegas Raiders. Dadurch hat Los Angeles einen Platz in der AFC Wild Card sicher.