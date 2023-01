Hamlin verlässt Krankenhaus in Cincinnati

Footballprofi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat nur eine Woche nach seinem Herzstillstand beim NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals das Krankenhaus in Cincinnati verlassen. Der 24-Jährige wurde nach Buffalo geflogen, wo er in einer anderen Klinik weiter behandelt wird. „Wir sind begeistert und stolz darauf, mitteilen zu können, dass Damar Hamlin aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Buffalo zurückgekehrt ist“, teilte das UC Medical Center in Cincinnati am Montag mit.