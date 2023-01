Kabinenbesuch von Hamlin - Bills scheitern im Schnee

Gut drei Wochen nach dem Drama um Damar Hamlin (24) sind die Buffalo Bills in den Play-offs der Football-Profiliga NFL beim Wiedersehen mit den Cincinnati Bengals gescheitert. Im Viertelfinale zog das Team aus dem US-Bundesstaat New York im heimischen Highmark Stadium bei Schneefall mit 10:27 den Kürzeren.

Hamlin hatte am 2. Januar im Hauptrundenspiel der Bills bei den Bengals nach einem Hit einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Feld wiederbelebt werden. Vor dem Play-off-Spiel am Sonntag in Buffalo besuchte der Safety, der insgesamt neun Tage in zwei Kliniken verbracht hatte, seine Teamkollegen in der Kabine - und erlebte dann auf seinem Logenplatz eine Enttäuschung.