NFL: Hamlin feiert Bills-Sieg im Krankenbett

Der 24-Jährige veröffentlichte über die Sozialen Medien Bilder vom Krankenbett und war im Vorfeld der Partie per Video-Telefonat "live am Spielfeldrand" zu sehen. "GameDay ... Es gibt nichts, das ich mehr will, als mit meinen Brüdern aus diesem Tunnel zu laufen", schrieb Hamlin bei Twitter.