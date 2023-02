Goodell will Football zu globalem Sport machen

Im November hatte die nordamerikanische Profiliga ihr erstes reguläres Saisonspiel in Deutschland ausgetragen. In München waren die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady gegen die Seattle Seahawks angetreten. In diesem Jahr sollen zwei weitere Spiele unter anderem mit den Kansas City Chiefs folgen, als Austragungsorte kommen München und Frankfurt in Frage. In England finden drei weitere NFL-Partien statt.