NFL: Star-Quarterback Jackson verlängert bei den Ravens

Star-Quarterback Lamar Jackson bleibt nach langem Hin und Her bei den Baltimore Ravens. Die Franchise aus der Football-Profiliga NFL teilte am Donnerstag mit, sich mit dem 26-Jährigen "grundsätzlich" auf einen neuen Fünfjahresvertrag geeinigt zu haben und postete in den Sozialen Medien ein Video, in dem Jackson in einem Auto sitzend und mit einem Football in der Hand den Deal bestätigte.