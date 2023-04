Quarterback Hurts unterschreibt Rekordvertrag bei den Eagles

Zudem enthält Hurts' Vertrag eine "No-Trade"-Klausel, der Spielmacher darf also nur dann zu einem anderen Team weitergeschickt werden, wenn er dem Trade zustimmt. Laut nfl.com hat es solch eine Klausel bei den Eagles noch nie gegeben.

Hurts war 2020 als Nummer 53 von Philadelphia im Draft gezogen worden, in der vergangenen Saison führte der gebürtige Texaner die Eagles in den Super Bowl, in dem sie sich nur knapp den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes geschlagen geben mussten.