275 Millionen: Burrow steigt zum NFL-Topverdiener auf

Quarterback Joe Burrow (26) steigt offenbar zum neuen Topverdiener in der NFL auf. Der Football-Profi hat sich mit den Cincinnati Bengals auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und soll in den nächsten fünf Jahren 275 Millionen Dollar verdienen, wie unter anderem ESPN berichtete. Mit einem Jahresgehalt von 55 Millionen Dollar würde Burrow seinen Quarterback-Kollegen Justin Herbert von den Los Angeles Chargers (262,5 Millionen Dollar für fünf Jahre) als bestbezahlten Profi ablösen.

Burrow hat die Bengals in seinen ersten drei Spielzeiten bei der Franchise wiederbelebt, 2022 führte er das Team sogar in den Super Bowl. Seinen ersten Auftritt in der neuen Saison hat der Superstar am Sonntag gegen die Cleveland Browns.