Gegen Mahomes - St. Brown macht ersten Touchdown der Saison

Footballprofi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions einen Traumstart in die neue Saison der NFL hingelegt. Dem Wide-Receiver gelang im Auftaktspiel gegen den Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs zunächst der erste Touchdown der neuen Spielzeit, am Ende stand sogar überraschend ein Sieg gegen das Team von Superstar Patrick Mahomes. „Wir sind eine Einheit und wir sind jung. Es ist einfach schön, als Team zusammen zu sein“, sagte St. Brown nach dem 21:20 bei RTL.

Nach jahrzehntelanger Erfolglosigkeit werden die Lions wieder als Play-off-Anwärter gehandelt, in der Schlussphase rettete die Defensive den Triumph. "Gegen so eine Mannschaft mit Patrick Mahomes ist es schwer ein Gameplan aufzustellen – sie verteidigen immer sehr gut. Aber wir haben es zum Glück geschafft", sagte St. Brown, der in seiner Karriere nun zwölf NFL-Touchdowns geschafft hat.