Krank und blutig auf dem Platz: Mahomes und Chiefs kassieren bittere Pleite

Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich in Woche acht der NFL eine überraschende Niederlage eingefangen. Der aktuelle Super-Bowl-Champion kassierte bei den Denver Broncos eine 9:24-Pleite.

Die Deutschen in der NFL

Die Deutschen in der NFL

Mahomes: Krank und blutig

Mahomes selbst erklärte nach der Niederlage: „Mir ging es heute Nacht richtig schlecht. Aber morgens ging es dann wieder etwas besser.“ Neben den beiden Interceptions stand auch noch ein Fumble zu Buche. An seiner linken Hand (er wirft mit der rechten) zog sich Mahomes zudem mehrere blutende Schnittwunden zu.

Am kommenden Sonntag soll Mahomes beim mit Spannung erwarteten Showdown mit den Miami Dolphins wieder auf dem Platz stehen. Das Duell der Super-Offensiven findet am 4. November in Frankfurt statt.