Countdown läuft: Rodgers Blitz-Comeback rückt näher

Nach seinem Achillessehnenriss steuert Footballstar Aaron Rodgers weiter im Eiltempo auf sein Comeback in der NFL zu. Nur elf Wochen nach der notwendigen Operation wurde der Quarterback von New York Jets am Mittwoch für ein 21-tägiges Trainingsfenster aktiviert. Wird er nach diesen drei Wochen nicht in den Spieltagskader berufen, muss er jedoch endgültig auch den Rest der Saison aussetzen.