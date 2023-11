Ehemaliger NFL-Spieler stirbt bei Autounfall

Traurige Nachrichten aus den USA. Laut einem Bericht des Houston Chronicle ist der ehemalige NFL -Profi D.J. Hayden am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall verstorben. Das geht aus einer Meldung der Houstoner Polizei hervor.

Demnach raste ein Auto über eine rote Ampel und crashte in das Fahrzeug mit Hayden. Sechs der Insassen, zu denen mit Zach McMillan and Ralph Oragwu zwei ehemalige Teamkollegen von Hayden aus dem College zählten, starben aufgrund dessen, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr.