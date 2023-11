NFL: San Francisco festigt Spitzenplatz in NFC West

Die San Francisco 49ers haben an Thanksgiving ihren Spitzenplatz in ihrer Division der National Football League (NFL) gefestigt. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion bezwang in der NFC West den direkten Verfolger Seattle Seahawks mit 31:13 und feierte den achten Saisonsieg bei bislang drei Niederlagen. Die Seahawks stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und fünf Pleiten.