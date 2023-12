63 Punkte: Raiders schnuppern am NFL-Rekord

Die Las Vegas Raiders haben die Los Angeles Chargers in der NFL mit 63:21 überrollt und nur knapp den Punktrekord der US-Footballliga in einem regulären Saisonspiel verpasst. Zu Beginn des letzten Viertels stand es sogar 63:7, zur Bestmarke aus dem Jahr 1966 reichte es aber nicht ganz. Damals hatten die Washington Redskins gegen die New York Giants sogar 72 Punkte erzielt.