St. Brown mit nächstem Touchdown - Patriots weiter desaströs

Auch dank des nächsten Touchdowns von Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions in der Football-Profiliga NFL die Play-offs fest im Blick. Bei den New Orleans Saints gewannen die Lions 33:28 und sind nach dem neunten Sieg im zwölften Spiel klar auf Kurs. Zuletzt hatte sich Detroit in der Saison 2016/17 für die „postseason“ qualifiziert.