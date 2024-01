bwin: St. Brown und Lions als Außenseiter gegen Topfavorit

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Amon-Ra St. Brown geht mit den Detroit Lions als Außenseiter ins NFL-Halbfinale. Der Sportwettenanbieter bwin bietet für einen Sieg der Lions im Duell mit den San Francisco 49ers in der Nacht zu Montag (00.30 Uhr MESZ/RTL und DAZN) eine Quote von 3,75. Bei einem Einzug der kalifornischen Gastgeber in den Super Bowl gibt es das 1,28-fache des Einsatzes zurück.