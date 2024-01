NFL: Chiefs wieder im Super Bowl

Im Endspiel treffen die Chiefs in der Nacht zum 12. Februar in Las Vegas/Nevada entweder auf die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown oder die San Francisco 49ers. Diese duellieren sich im Nachtspiel um das zweite Ticket für den Super Bowl.

Im Regen von Baltimore gingen die Chiefs nach einem Mahomes-Pass auf Tight End Travis Kelce in Führung. Die Ravens konterten durch Zay Flowers, der einen Wurf über 30 Yards von Quarterback Lamar Jackson fing. Nach einem Lauf von Runningback Isiah Pacheco stellte Kansas City den alten Vorsprung wieder her, bis zur Pause erhöhten sie durch ein Field Goal auf 17:7. In Halbzeit zwei sicherte dann die Defensive der Chiefs den Einzug in das Endspiel.