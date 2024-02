Ohne Edelfan Swift: Chiefs feiern Super-Bowl-Triumph

Popstar Swift, Freundin von Tight End Travis Kelce und Edelfan der Chiefs, fehlte bei der Parade. Die Sängerin, die für den Super Bowl von der letzten Etappe ihrer Welttournee in Tokio nach Las Vegas geflogen war, war laut Medienberichten am Mittwoch schon wieder auf dem Weg nach Australien. Am Freitag tritt sie in Melbourne auf.

Doch auch ohne Swift schmissen die Chiefs bei ungewöhnlich warmen Temperaturen eine große Party. Neben den Getränken und den verspiegelten Skibrillen nahm auch ein etwas anderer Gast an der Parade teil: Running Back Isiah Pacheco hielt zeitweise ein Ziegenkitz im Arm - in Anlehnung an Mahomes, der auch als "Baby GOAT" (Greatest of all Time) bezeichnet wird.