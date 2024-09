Kendrick Lamar tritt erneut beim Super Bowl auf

Der amerikanische Rapper Kendrick Lamar kehrt nach nur drei Jahren auf die größte Bühne des US-Sports zurück. Der mehrfache Grammy-Gewinner ist beim Super Bowl LIX der NFL für die Halbzeitshow zuständig, das bestätigte Lamar am Sonntag. Am 9. Februar steigt das 59. Endspiel der Football-Liga in New Orleans - Lamar war bereits 2022 in Los Angeles dabei, damals allerdings gemeinsam mit Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem und 50 Cent.