NFL: Steelers mit drittem Sieg in Folge

SID 29.10.2024 • 07:31 Uhr Beim 28:16 gegen die New York Giants war der überragende Mann Wide Receiver Calvin Austin.

Die Pittsburgh Steelers haben ihren Positivtrend in der NFL gegen die New York Giants fortgesetzt. Mit dem 26:18 gelang den Steelers der dritte Sieg in Folge und die Übernahme der Tabellenführung in der AFC North. Mann des Spiels für die Steelers war Calvin Austin, der einer ersten Hälfte gespickt mit Field Goals und einem ausgeglichenen Halbzeitstand (9:9) ein Ende setzte.

Sein Head Coach Mike Tomlin wusste genau, dass es so weit ist. "Ich hatte das Gefühl, dass heute sein Moment kommt", sagte der 52-Jährige gegenüber ESPN: "Er dachte das wohl auch und lieferte". Den ersten Touchdown der Partie erlief Austin im dritten Spielabschnitt nach einem Punt der Giants. 73 Yards legte der 2022 gedraftete Wide Receiver mit dem Ball zurück und brachte sein Team, nach Extrapunkt von Kicker Chris Boswell, mit 16:9 in Führung. Zu Beginn des vierten Quarters legte Austin mit einem gefangenen 29-Yard-Pass von Spielmacher-Routinier Russell Wilson den Grundstein für den dritten Steelers-Sieg in Serie.