NFL: Chiefs mit erster Niederlage

Die Kansas City Chiefs haben in der US-Football-Profiliga NFL nach zuvor neun Siegen in Folge ihre erste Niederlage der Saison kassiert. Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes, die mit dem dritten Super-Bowl-Triumph in Serie Geschichte schreiben will, verlor das Topspiel bei den Buffalo Bills mit 21:30. Saisonübergreifend war es für die Chiefs die erste Niederlage seit Dezember 2023 (14:20 gegen die Las Vegas Raiders).