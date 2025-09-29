NFL: Bad Bunny tritt beim Super Bowl auf

SID 29.09.2025 • 06:46 Uhr Der Künstler aus Puerto Rico bestreitet im kommenden Februar die legendäre Halbzeit-Show.

Der Latin-Rap-Star Bad Bunny wird im kommenden Februar in der Halbzeit des Super Bowl auftreten. Das Finale der National Football League (NFL) gilt als die größte Bühne der Welt. Das Spiel findet am 8. Februar in Santa Clara im Stadion der San Francisco 49ers statt.

Halbzeitshows beim Super Bowl sind bisweilen legendär, vor allem die Auftritte der verstorbenen Michael Jackson (1993) und Prince (2007) gelten als Meilensteine. Im Vorjahr trat der US-Rapper Kendrick Lamar auf, zu seinen Vorgängern gehörten unter anderem Lady Gaga (2017), Madonna (2012) oder Bruce Springsteen (2009).

Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, stammt aus Puerto Rico. „Das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte“, ließ er nach der Bekanntgabe des Auftritts ausrichten.