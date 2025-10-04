Ex-Quarterback Sanchez mit Stichwunden im Krankenhaus

SID 04.10.2025 • 21:17 Uhr Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Was genau passiert ist, war zunächst unklar.

Der frühere NFL-Quarterback und heutige TV-Experte Mark Sanchez hat bei einem Vorfall in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana Stichwunden erlitten. Laut Mitteilung seines Arbeitgebers Fox Sports am Samstag befindet sich der 38-Jährige in stabilem Zustand im Krankenhaus. Auf die Übertragung des Spiels zwischen den Indianapolis Colts und den Las Vegas Raiders am Sonntag werde Sanchez verzichten.

„Wir sind dem medizinischen Team für die außergewöhnlich gute Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar“, hieß es bei Fox Sports. „Wir sind in unseren Gedanken und Gebeten bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit seine Privatsphäre und die seiner Familie zu respektieren.“ Die Polizei gab bekannt, sie untersuche eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Samstag zugetragen habe. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.