NFL: Flacco schlägt Rodgers im Oldie-Duell

Überraschender Sieger im Duell der „Football-Oldies“ der NFL: Quarterback Joe Flacco hat die Cincinnati Bengals zu einem unerwarteten Sieg im Spiel gegen Superstar Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers geführt. Das Team um den Neuzugang, der erst sein zweites Spiel für das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio absolvierte, setzte sich in letzter Minute mit 33:31 durch.

Flacco (40), der zuvor für die Cleveland Browns gespielt hatte und den Platz des verletzten Starspieler Joe Burrow warmhalten soll, lieferte mit 342 Yards und drei Touchdown-Pässen eine starke Leistung und führte die Bengals so zum dritten Saisonsieg. Überragende Stütze war Wide Receiver Ja’Marr Chase, der 16 Pässe für 161 Yards und einen Touchdown fing.

Flaccos Gegenüber Rodgers (41) stand ihm aber keineswegs nach: Bei 249 Yards Passing gelangen ihm gar vier Touchdowns, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions. Beide Fehler passierten im zweiten Viertel, in dem die Bengals die Partie zunächst drehten.