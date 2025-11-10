NFL: St. Brown-Schläger Payne für ein Spiel gesperrt

SID 10.11.2025 • 16:41 Uhr Der Defensive Tackle verpasst das International Game der NFL in Spanien.

Der Faustschlag gegen den deutsch-amerikanischen Football-Profi Amon-Ra St. Brown hat Konsequenzen für Daron Payne. Wie die National Football League (NFL) am Montag mitteilte, ist der Defensive Tackle der Washington Commanders für ein Spiel gesperrt worden.

Der 28-Jährige hatte Star-Receiver St. Brown beim deutlichen 22:44 seiner Commanders gegen die Detroit Lions einen Hieb unterhalb des Helmes verpasst. Nach der Aktion im zweiten Viertel war er des Feldes verwiesen worden. Durch die Sperre verpasst Payne das Madrid Game gegen die Miami Dolphins am kommenden Sonntag. Gegen die Entscheidung kann der Spieler Berufung einlegen.

St. Brown gab nach dem Spiel zu, Payne provoziert zu haben. „Zwei Spielzüge zuvor hatten wir eine kleine Rangelei, hin und her. Dann haben wir gepunktet und ich bin zu ihm gegangen“, sagte St. Brown: „Ich habe etwas zu ihm gesagt, nichts Verrücktes, und dann hat er beschlossen, auf mich loszugehen.“