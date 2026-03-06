NBA: LeBron James knackt nächsten Mega-Rekord

SPORT1 06.03.2026 • 07:32 Uhr LeBron James überholt überholt eine NBA-Geschichte und übertrifft eine Bestmarke, die über vier Jahrzehnte Bestand hatte.

LeBron James hat seiner großen Karriere den nächsten Meilenstein hinzugefügt. Beim Spiel der Los Angeles Lakers bei den Denver Nuggets überholte der 41-Jährige Kareem Abdul-Jabbar und ist nun alleiniger Rekordhalter bei den meisten verwandelten Field Goals der NBA-Geschichte.

Mit noch 12,3 Sekunden im ersten Viertel traf James einen Turnaround-Jumper über Zeke Nnaji - sein dritter Treffer des Abends und Field Goal Nummer 15.838.

Damit ließ er Abdul-Jabbar (15.837) hinter sich, dessen Bestmarke fast vier Jahrzehnte Bestand hatte.

LeBron nimmt nächste Rekorde ins Visier

Es ist der nächste Meilenstein in einer erstaunlichen Laufbahn. Am 7. Februar 2023 hatte James Abdul-Jabbar bereits als All-Time-Scoring-Leader abgelöst. Inzwischen hat er die Marke von 43.000 Punkten in der Regular Season überschritten.

Doch damit nicht genug: James steht auch kurz davor, Robert Parish als Spieler mit den meisten Einsätzen der NBA-Historie abzulösen. Mit 1.606 Partien liegt er nur fünf Spiele hinter Parish (1.611). Bleibt er gesund, könnte er die Bestmarke am 16. März gegen Houston einstellen oder übertreffen.