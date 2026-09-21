Hitze-Diskussion in der NFL

Coach am Tropf: In Nashville kommt zwischen den Tennessee Titans und den Philadelphia zu kuriosen Szenen.

Fast 70 Grad auf dem Rasen, schmelzende Schuhe und ein Trainer am Tropf: Extreme Temperaturen haben beim NFL-Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Philadelphia Eagles (20:24) in Nashville für kuriose Szenen und neue Diskussionen über die Kunstrasenplätze gesorgt.

„Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie heiß es in einem Stadion mit Kunstrasen werden kann“, sagte Eagles-Spieler Jordan Mailata nach dem Spiel. Die Hitze „bleibt einfach dort und strahlt auf einen zurück. Wir müssen das Thema ansprechen. Deshalb wollen wir ausschließlich Naturrasenplätze, um in der Liga einen Spielstandard zu schaffen, bei dem wir die Spieler nicht unnötig in Gefahr bringen.“

Temperaturen von bis zu 69,4 Grad Celcius

Laut der TV-Übertragung war die Temperatur auf der Rasenoberfläche bis auf 157 Grad Fahrenheit, umgerechnet 69,4 Grad Celsius, angestiegen. Philadelphias Cam Jurgens klagte auch nach dem Spiel noch über Schmerzen an den Füßen.

Er habe mehrmals die Schuhe wechseln müssen, weil die Sohlen geschmolzen seien. Mitspieler Lane Johnson, seit 14 Jahren Profi, bezeichnete die Partie als eines der „fünf härtesten Spiele, an denen ich je teilgenommen habe. Es war eine mentale Herausforderung für alle Beteiligten.“

„Es war verdammt heiß“, sagte auch Eagles-Coach Nick Sirianni: „Ich habe keinen einzigen Spielzug bestritten und musste trotzdem eine Infusion bekommen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, wie gut sich die Jungs vorbereitet und wie sehr sie sich durchgekämpft haben, denn es war nicht einfach.“