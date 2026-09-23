Kicker-Legende Vinatieri stellt Weltrekord auf

Adam Vinatieri schreibt in den Schweizer Alpen Geschichte. Der legendäre Kicker meistert eine besondere Herausforderung im Schnee und in dünner Bergluft.

Adam Vinatieri hat einen Guinness-Weltrekord für das höchste verwandelte Field Goal aufgestellt. Die Patriots-Legende traf am Dienstag auf dem Jungfraujoch in den Schweizer Alpen aus 3.449,64 Metern Höhe. Ein Guinness-Schiedsrichter bestätigte den Rekordversuch auf dem verschneiten Untergrund bei wirbelndem Wind.

Der frühere Bayern-Profi Giovane Elber hielt Vinatieri den Ball für den Kick. Das Jungfraujoch liegt auf 3.454 Metern und wird als Top of Europe vermarktet. Vinatieri sagte laut Mitteilung der Patriots: „Schnee gehört einfach zu meiner Zeit bei den Patriots. Aber ein Field Goal auf 3.454 Metern zu kicken, ist etwas völlig anderes als alles, was ich zuvor erlebt habe. Mit jedem Atemzug spürt man die Höhe. Die Herzfrequenz ist anders, der Rhythmus ist anders. Und niemand kann einem vorher sagen, wie sich das auf den Kick auswirkt, weil das noch niemand gemacht hat. Dass wir unter diesen Bedingungen den Rekord aufstellen konnten, macht mich sehr stolz.“

Die Aktion eröffnete den Countdown der Patriots für das NFL-Spiel in München am 15. November gegen die Detroit Lions. Vinatieri beendete seine NFL-Karriere nach der Saison 2019 als erfolgreichster Field-Goal-Schütze der Ligageschichte mit 599 Treffern. Der Kicker hatte zuvor mit den Patriots und den Indianapolis Colts vier Super Bowls gewonnen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.