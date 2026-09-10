Ex-NFL-Star mit emotionaler Botschaft

Chris Johnson richtet sich in einem emotionalen Brief an seine vier Kinder. Der frühere NFL-Running-Back schildert seinen Umgang mit ALS und erklärt, was ihm in der schweren Zeit Kraft gibt.

Der frühere NFL-Star Chris Johnson kämpft gegen die Nervenkrankheit ALS. In einem auf der Plattform The Players‘ Tribune veröffentlichten Text mit dem Titel „Ein Brief an meine Kinder“ wandte sich der ehemalige Running Back der Tennessee Titans auf bewegende Weise an seine Familie. Dabei machte er deutlich, was ihm in seiner schwersten Lebensphase Kraft gibt: „Ihr vier seid mein größter Grund, weiterzukämpfen“, richtete er das Wort an seine Kinder.

„Versprecht mir, dass ihr immer zusammenhaltet. Liebt einander. Steht füreinander ein“, schrieb er. Das Leben werde sich möglicherweise auf eine Weise verändern, „die keiner von uns vorhersagen kann“, doch genau daran dürfe diese Verbindung nichts ändern.

Chris Johnson wendete sich in einem emotionalen Brief an seine Kinder Chris Johnson wendete sich in einem emotionalen Brief an seine Kinder © IMAGO/Inpho Photography

Ex-NFL-Spieler Chris Johnson leidet an ALS

Auch den Moment, in dem sich die Diagnose erstmals abzeichnete, schilderte Johnson eindringlich. Nachdem er wegen einer Schwäche im rechten Arm einen Neurologen aufgesucht hatte, erhielt er Hinweise auf eine möglicherweise schwere Erkrankung. Noch am selben Tag flog er zurück nach Orlando und fuhr direkt zur Schule seiner Tochter, die bei einem Theaterstück auftrat. „In meinem Kopf hatte ich solche Angst, aber gleichzeitig musste ich weiter euer Dad sein“, erinnert sich Johnson.

Seine ALS-Diagnose machte Johnson bereits im Juni öffentlich. Damals wollte er aufzeigen, wie schnell die Krankheit fortschreiten kann: „Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich meine siebenjährige Tochter hochgehoben, damit sie sich an ihrer Geburtstagstorte etwas wünschen konnte. Heute könnte ich das nicht mehr.“

„Meine Tochter eines Tages zum Altar zu führen“

Und doch sind es seine Kinder, die ihm Hoffnung geben: „Es sind dieselben Träume, von denen wohl jeder Vater träumt. Zu sehen, wie meine Kinder ihren Abschluss machen, meine Tochter eines Tages zum Altar zu führen, zu erleben, wie meine Jungs zu Männern werden, meine Enkelkinder kennenzulernen und gemeinsam mit Brittany alt zu werden. Und hoffentlich wird Gott einen Weg dafür bereiten.“

Johnson spielte zehn Jahre in der NFL, wurde dreimal in den Pro Bowl gewählt und gehört bis heute zu den lediglich neun Spielern, die in einer Saison die Marke von 2000 Rushing Yards geknackt haben.

DEINE MEINUNG

ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) ist eine fortschreitende Erkrankung des Nervensystems, bei der Nervenzellen, die für die Steuerung der Muskulatur zuständig sind, nach und nach absterben. Die Krankheit kann unter anderem Bewegungen, Sprache, Schlucken und Atmung beeinträchtigen. In der Regel endet der Verlauf nach einigen Jahren tödlich. Eine Heilung gibt es bislang nicht, jedoch können bestimmte Therapien den Verlauf verlangsamen und die Lebensqualität der Betroffenen verbessern.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.