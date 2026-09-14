Phänomen schreibt Geschichte

Derrick Henry schreibt beim Saisonauftakt der Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts NFL-Geschichte. Der Running Back zieht an einer Legende vorbei und jagt nun die beiden Spitzenreiter.

Derrick Henry hat sich beim Saisonauftakt der Baltimore Ravens bei den Indianapolis Colts auf Rang drei der NFL-Bestenliste für Rushing-Touchdowns geschoben. Der Running Back erzielte in der ersten Halbzeit zwei Touchdowns und kam damit auf 124 Scores am Boden. Damit überholte der 32-Jährige Marcus Allen, der seine Karriere mit 123 Rushing-Touchdowns beendet hatte.

Henry legte nach der Pause einen weiteren Touchdown nach und steht nun bei 125. Vor ihm liegen nur noch Emmitt Smith mit 164 und LaDainian Tomlinson mit 145 Rushing-Touchdowns. Die ersten beiden Scores gegen die Colts gelangen Henry über vier und 32 Yards.

Henry überragt und schreibt Geschichte

„Seine Arbeitsmoral hebt ihn von all den anderen Running Backs der Liga ab. Und wenn er in Schwung kommt bei einem Lauf, ist er nicht zu halten. Das zeigt er jedes Mal wieder“, schwärmte Quarterback Superstar Lamar Jackson von seinem Teamkollegen.

Henry ist mit seinen 32 Jahren bereits ein Altstar. Denn nur ganz wenige Running Backs schaffen es, so lange in der Liga zu bleiben. Viele scheiden aufgrund schwerer Verletzungen früher aus. Vor drei Jahren gaben ihn die Tennessee Titans deshalb auch nach acht Jahren an die Ravens ab und machten damit einen fehler.

Denn Henry drehte noch einmal auf und sammelte inzwischen überragende 35 Touchdowns in 35 Spielen für die Ravens. Ohnehin gilt der Routinier bei den Fans als Phänomen. Mit einer Größe von 1,91 Metern und einem Gewicht von 113 Kilo ist er alles andere als der normale Spieler auf seiner Position. Normalerweise sind Running Backs deutlich kleiner und leichter.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.