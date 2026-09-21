Washington Commanders bangen um Jayden Daniels

Jayden Daniels musste nach der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt vom Feld. Mit einem Handtuch über dem Kopf wurde er vom Feld gefahren.

Die Washington Commanders kommen in der NFL weiter nicht in Fahrt und müssen sich nun auch noch um Quarterback Jayden Daniels sorgen. Der Spielmacher des Teams um den Deutschen Brandon Coleman musste beim 20:37 bei den Dallas Cowboys, der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel, zur Halbzeit das Feld verlassen, nachdem er sich den linken Ellenbogen ausgekugelt hatte. Cowboys-Quarterback Dak Prescott sorgte derweil für einen Rekord.

Schockverletzung bei Daniels ohne Bruch

Beim letzten Spielzug der ersten Hälfte war Daniels aus dem Gleichgewicht geraten, nachdem ihm sein Guard Chris Paul auf den Fuß getreten war. Als er sich abstützen wollte, wurde sein Arm in eine unnatürliche Position gebogen. „Oh, scheiße“, rief Quarterback-Legende und TV-Experte Tom Brady bei Ansicht der Bilder im Fernsehen.

Daniels wurde mit einem Handtuch über seinem Kopf wenig später vom Feld gefahren. Das Röntgenbild habe keinen Bruch gezeigt, verriet Commanders-Coach Dan Quinn im Anschluss. „Mann, das tut uns echt leid für ihn. Er hat sich wirklich die Seele aus dem Leib gespielt“, sagte der Trainer.

Prescott brilliert – Seahawks trotzen Ausfällen

Für Daniels wäre ein längerer Ausfall der nächste heftige Rückschlag. Der 25-Jährige hatte sich bereits in der vergangenen Saison den Ellenbogen ausgekugelt und einen Großteil der zweiten Saisonhälfte verpasst. Sein Gegenüber, Cowboys-Quarterback Prescott, führte sein Team derweil mit vier Touchdown-Pässen zum Sieg. Prescott steht in seiner Karriere nun bei 249 erfolgreichen Zuspielen in die Endzone für die Cowboys, mehr als jeder Quarterback in Dallas vor ihm.

Die Seattle Seahawks gewannen unterdessen auch ohne ihren verletzten Quarterback Sam Darnold ihr zweites Saisonspiel. Der Titelverteidiger schlug die Arizona Cardinals mit 31:7, Darnols Vertreter Drew Lock warf für 235 Yards und drei Touchdowns – alle auf Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba.

Auch Patrick Mahomes führte die Kansas City Chiefs zum zweiten Sieg. Der Star-Quarterback kam beim 33:30 der Chiefs im Overtime-Krimi gegen die Indianapolis Colts auf starke 382 geworfene Yards und drei Touchdown-Pässe.