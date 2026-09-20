New York Giants trauern um Ernie Accorsi

Die New York Giants trauern um ihren früheren General Manager Ernie Accorsi. Der langjährige NFL-Funktionär prägte zwei Super-Bowl-Teams des Traditionsklubs und hinterlässt in New York ein großes Vermächtnis.

Die New York Giants trauern um ihren früheren General Manager Ernie Accorsi. Der langjährige NFL-Funktionär ist am Samstag im Alter von 84 Jahren gestorben, wie der Klub mitteilte. Accorsi gehört seit 2016 dem Ring of Honor der Giants an.

Accorsi stellte das Team zusammen, das den Super Bowl XXXV erreichte. Zudem formte er große Teile jener Mannschaft, die im Super Bowl XLII mit dem Sieg gegen die New England Patriots für eine der größten Überraschungen der NFL-Geschichte sorgte. Damit prägte er eine der erfolgreichsten Phasen des Klubs entscheidend.

Giants mourn loss of former GM and Ring of Honor inductee Ernie Accorsi



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Giants-Präsident John Mara würdigte den früheren Manager in einer Stellungnahme: „Ernie hat den Verlauf der Geschichte der New York Giants durch seine Vision, seine Führungsstärke und seinen unerschütterlichen Glauben daran, eine Championship-Organisation aufzubauen, mitgestaltet.“

Mara ergänzte: „Über seine Erfolge als Football-Manager hinaus war er ein vertrauensvoller Berater und lieber Freund. Sein Vermächtnis wird für immer Teil der Giants sein, und er wird uns sehr fehlen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.