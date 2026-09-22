Quarterback-Schock! Dart verletzt raus – nach 4 Minuten

Jaxson Dart verletzt sich im Monday-Night-Game gegen die Los Angeles Rams am Knie. Der Quarterback will trotz seiner Verletzung offenbar weiterspielen. Das Team muss schließlich zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen.

Quarterback-Schock bei den New York Giants: Im NFL-Monday-Night-Game gegen die Los Angeles Rams haben die New Yorker schon nach knapp vier Minuten ihren Regisseur verloren.

Der Quarterback konnte wegen einer Verletzung am linken Knie nicht weitermachen. Inzwischen gibt es aber leichte Entwarnung: Laut Medienberichten handelt es sich „nur“ um eine Innenbandzerrung.

NFL: Jaxson Dart wollte trotz Knieverletzung weiterspielen

Kurios: Dart hat nach seiner Knieverletzung offenbar auf eine Rückkehr gedrängt. Die Giants ließen ihren Quarterback jedoch nicht wieder aufs Feld. ESPN-Reporter Jordan Raanan berichtete, Dart habe weiterspielen wollen.

Der 23-Jährige verletzte sich bereits nach knapp vier Minuten. Dart wurde von Byron Young gerammt und stürzte schließlich über Josaiah Stewart, der von hinten angerannt kam. Der Quarterback blieb sofort am Boden liegen und hielt sich das Knie.

New York Giants nehmen Dart das Trikot ab

Zunächst wurde Dart nach der Verletzung als fraglich geführt. Noch vor der Pause stuften ihn die Giants jedoch für den Rest der Partie als nicht einsatzfähig ein.

ESPN-Reporterin Laura Rutledge zufolge nahm das Team Dart später sogar das Trikot ab, um eine Rückkehr auszuschließen.

Rutledge berichtete zudem von einem nur sehr leichten Hinken des Quarterbacks. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus, ein MRT sollte am Dienstag Klarheit bringen.

Für Dart kam Jameis Winston ins Spiel. Am Ende verloren die New York Giants mit 6:28.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.