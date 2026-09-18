NFL-Superstar Josh Allen mit historischem Start

Für solche Spiele lieben wir die NFL

Josh Allen liefert bei der Stadionpremiere der Buffalo Bills erneut eine historische Vorstellung. Gegen die Detroit Lions baut der Quarterback seine Ausnahmestellung in der NFL weiter aus und stellt zudem einen weiteren Rekord auf.

Josh Allen hat beim ersten Regular-Season-Spiel im neuen Highmark Stadium der Buffalo Bills seinen eigenen NFL-Rekord ausgebaut. Beim 41:31 gegen die Detroit Lions überragte der Quarterback erneut.

Er erzielte zwei Rushing-Touchdowns und warf drei weitere. Damit gelang ihm zum zehnten Mal in seiner Karriere eine Partie mit mindestens zwei Passing- und zwei Rushing-Touchdowns.

Josh Allen startet historisch in die NFL-Saison Josh Allen startet historisch in die NFL-Saison © IMAGO/NurPhoto

Diese Rekordliste führt der Bills-Star äußerst souverän an. Hinter Allen folgt in dieser Statistik Hall-of-Famer Steve Young mit nur vier solcher Spiele.

Auch mit mindestens fünf Touchdown-Pässen und vier Rushing-Touchdowns in den ersten beiden Saisonspielen schrieb der MVP der Saison 2024 zudem NFL-Geschichte. Das war zuvor keinem Spieler gelungen.

NFL: Allens Wunderzahlen gegen Lions

Gegen Detroit rund um den deutschen Superstar Amon-Ra St. Brown brachte Allen 20 von 31 Pässen für 248 Yards an, blieb ohne Interception und erlief bei 14 Versuchen 69 Yards.

Nach seinen vier Touchdowns zum Saisonauftakt gegen die Houston Texans steht der Bills-Star bereits bei neun Touchdowns. Gegen die Texans hatte er zudem 69,0 Prozent seiner Pässe für 334 Yards angebracht und ebenfalls keine Interception geworfen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.