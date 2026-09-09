NFL im TV: Das müssen Sie wissen

Die NFL startet heute Nacht in die neue Saison. Die Seattle Seahawks treffen im Rematch des Super Bowl auf die New England Patriots. Deutsche, Favoriten und vor allem wer übeträgt 2026 die NFL im TV? SPORT1 beantwortet alle Fragen.

Die NFL startet mit dem Super-Bowl-Rematch zwischen Seattle Seahawks und New England Patriots in ihre 107. Saison. Besonders für deutsche Fans hat sich einiges getan. Favoriten, Deutsche, TV-Übertragung: SPORT1 bringt Sie zum Auftakt auf den neuesten Stand.

Wo wird die NFL im Free-TV und Stream übertragen?

Die Rechte für die NFL-Ausstrahlung im Free-TV liegen weiterhin bei RTL. Am Sonntag laufen wie gewohnt ab 19 Uhr zwei Spiele im Free-TV auf dem Sender, dazu ein weiteres um 19 Uhr auf RTL+. Dazu kommen die drei Night Games am Montag, Donnerstag und Sonntag. Insgesamt will RTL das NFL-Angebot von bisher vier auf bis zu neun Einzelspiele pro Woche ausbauen. Auch der Auftakt um 2.20 Uhr heute Nacht läuft bei RTL frei empfangbar.

Durch die Übernahme von Sky durch den Kölner Privatsender wird auch dort die NFL stattfinden. Zur Saison 2026 gibt es einen eigenen NFL-Kanal bei Sky/WOW. Dort laufen am Sonntag ebenfalls zwei Einzelspiele sowie die beliebte Redzone-Konferenz mit Originalkommentar, aber auch die deutsche Konferenz, die es zudem an den ersten drei Spieltagen im Free-TV auf RTL Nitro gibt.

Für die original Redzone mit US-Kommentar benötigen Sie allerdings ein Sky-Abo. DAZN besitzt dagegen keine Rechte mehr, über die Plattform des Streaming-Anbieters können Fans allerdings den NFL Gamepass buchen.

Wie viele Deutsche spielen aktuell in der NFL?

Abgesehen von den Practice Squads mit internationalen Plätzen werden in diesem Jahr drei deutsche Profis in der NFL spielen. Der große Star bleibt Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions.

Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions © IMAGO/Icon Sportswire

Brandon Coleman wird in diesem Jahr als Left Tackle bei den Washington Commanders für den Schutz des Star-Quarterbacks Jayden Daniels zuständig sein.

DEINE MEINUNG

Dazu kommt ein hoffnungsvoller Rookie mit viel Potenzial: Tight End Marlin Klein wurde im Draft im April in der zweiten Runde von den Houston Texans ausgewählt. Zunächst ist er „nur“ im Kader und wird nicht starten, aber die Texans setzen große Hoffnungen in das Talent.

Wer ist der Favorit?

Die Los Angeles Rams gelten als der große Favorit der neuen NFL-Saison. Das liegt vor allem an der Verpflichtung des Defensiv-Superstars Myles Garrett aus Cleveland. Außerdem kommt Aaron Donald noch aus dem Ruhestand. Die Offensive um Quarterback Matt Stafford muss sich ebenfalls nicht verstecken. Coach Sean McVay ist nach wie vor einer der besten Offensivspezialisten der Liga. Im Super Bowl winkt zudem ein Heimspiel.

Wo und wann findet der Super Bowl statt?

Der 61. Super Bowl steigt im Stadion der Rams. Am 14. Februar 2027 wird das SoFi Stadium zur Bühne des Höhepunktes der NFL-Saison. Vor vier Jahren fand hier schon einmal der Super Bowl statt. Damals siegten die Rams schon einmal vor heimischer Kulisse gegen die Cincinnati Bengals.

Gibt es 2026 wieder ein NFL-Spiel in Deutschland?

Die NFL kommt auch 2026 nach Deutschland. In diesem Jahr ist München wieder an der Reihe. Am 15. November gastiert St. Brown mit seinen Lions in der Allianz Arena und trifft auf die Patriots. Am Freitag steigt zudem das erste NFL-Spiel in Australien. Die Rams treffen in Melbourne auf die San Francisco 49ers (2.35 Uhr deutscher Zeit).