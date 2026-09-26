Bier-Sponsor veräppelt absurde NFL-Strafen

Die NFL bestraft gleich drei Spieler für angedeutete Bier-Trinkgesten. Ausgerechnet ein Bier-Partner der Liga reagiert darauf mit einer kuriosen Aktion und stellt die Strafpraxis bloß.

Die absurden Strafen der NFL sorgen nicht nur für Erstaunen, sondern haben jetzt auch eine kuriose Reaktion hervorgerufen. Nachdem drei Spieler wegen – nach Darstellung der Liga – anstößiger Bier-Trinkgesten zur Kasse gebeten wurden, macht sich jetzt ausgerechnet der offizielle Bierpartner Bud Light darüber lustig.

Die Marke griff die Gesamtstrafe von 37.384 US-Dollar für eine Werbeaktion auf und schrieb auf X: „37.384 US-Dollar im Glas… wie viele Biere kaufen wir davon für alle an diesem Wochenende?“

Absurde Strafen! Der eigene Sponsor veräppelt die NFL

Gemeint sind die Sanktionen gegen 49ers-Fullback Kyle Juszczyk (14.926 US-Dollar), Colts-Guard Matt Goncalves (8.847 US-Dollar) und Cowboys-Tight-End Jake Ferguson (13.611 US-Dollar).

Kyle Juszczyk von den San Francisco 49ers wurde für diese Geste von der NFL bestraft Kyle Juszczyk von den San Francisco 49ers wurde für diese Geste von der NFL bestraft © IMAGO/Newscom World

Die NFL wertete die Gesten der drei Profis als Nachahmung des Biertrinkens. Juszczyk will nach Angaben mehrerer US-Medien gegen seine Strafe vorgehen. In seinem Fall ist die Bestrafung besonders kurios: Der Fullback trägt den Spitznamen „Juice“ und beruft sich auch darauf, er habe bei seinem Jubel symbolisch Saft getrunken.

NFL wirbt selbst massiv für Bier und kassiert rund 250 Millionen jährlich

Die Partnerschaft zwischen der Liga und Anheuser-Busch, zu dem Bud Light gehört, soll Berichten zufolge jährlich rund 250 Millionen US-Dollar wert sein.

Für zusätzliche Brisanz sorgt der nächste Auftritt der Cowboys: Dallas trifft in Brasilien auf die Baltimore Ravens. Bei den Pressekonferenzen vor Ort sind hinter Ferguson und seinen Teamkollegen großflächig Miller-Lite-Logos zu sehen. Während Biermarken rund um die NFL präsent sind, ahndet die Liga entsprechende Jubelgesten ihrer Spieler.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.