Philadelphia Eagles bangen um Saquon Barkley

Die Philadelphia Eagles geraten bei den Tennessee Titans früh unter Druck. Saquon Barkley verletzt sich direkt beim ersten Spielzug, Jalen Hurts leistet sich anschließend eine folgenschwere Interception.

Bitterer Start für die Philadelphia Eagles bei den Tennessee Titans: Saquon Barkley hat sich beim ersten Offensivspielzug verletzt und ist fraglich für eine Rückkehr.

Der Running Back blieb bei seinem Lauf in der Line hängen, begab sich zunächst ins medizinische Zelt und danach in die Kabine.

Saquon Barkley hat sich verletzt Saquon Barkley hat sich verletzt © IMAGO/ZUMA Press

Auch ohne Barkley bewegte der Super-Bowl-Champion von 2025 den Ball weit in die Hälfte der Titans. In der Endzone war jedoch Schluss: Jalen Hurts wurde von Amani Hooker abgefangen, der Safety trug den Ball über 92 Yards zurück.

Tennessee übernahm dadurch in aussichtsreicher Position und ging wenig später in Führung.

Bei Fourth-and-Goal knapp vor der Endzone setzte sich Cam Ward per Quarterback Sneak durch. Die Titans führten damit 7:0.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.